بعد مطاردة استمرت 5 سنوات.. وقوع بارون مخدرات بريطاني في قبضة الشرطة

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على زعيم عصابة بريطانية منظّمة في تايلاند، بعد أن ظل طريدا خمس سنوات.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن زعيم الجريمة ريتشارد واكيلينغ (55 عاما) -من برينتوود بمنطقة إسيكس (جنوب شرقي إنجلترا)- حاول جلب مخدر الأمفيتامين السائل بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني (9.65 ملايين دولار) إلى المملكة المتحدة في أبريل 2016.

وهرب واكيلينغ في 2018 قبل أن تبدأ محاكمته التي استمرت 12 أسبوعا وحكم عليه غيابيا بالسجن 11 عاما في محكمة تشيلمسفورد كراون في التاسع من أبريل من ذلك العام.

ووضع واكيلينغ -الذي لديه ساق صناعية في رجله اليمنى- على قائمة "المطلوبين" للوكالة الوطنية للجريمة، وصدرت مناشدات للحصول على معلومات للمساعدة في تعقبه.

وقالت الوكالة الوطنية للجريمة إن ضباطا من الشرطة الملكية التايلاندية اعتقلوا الهارب الجمعة الماضي في مرآب بالعاصمة بانكوك عندما كان يتسلم سيارته بعد إصلاحها، ولا يزال رهن الاحتجاز حتى الانتهاء من إجراءات تسليمه.

المصدر: أ ف ب