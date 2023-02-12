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تل أبيب تعلن انطلاق مناورات Juniper Falcon الإسرائيلية الأمريكية

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تل أبيب تعلن انطلاق مناورات Juniper Falcon الإسرائيلية الأمريكية
@IAFsite
الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق تمرين "Juniper Falcon" لمقرات القيادة مع القيادة المركزية الأمريكية
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أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، انطلاق مناورات Juniper Falcon لمقرّات القيادة الإسرائيلية والأمريكية.

وقال الجيش إن هذا التمرين يعتبر جزءا من سلسلة المناورات الجارية مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي حيث تم التخطيط لها في إطار برنامج التدريبات لعام 2023.

وسيركز تمرين مقرات القيادة على سيناريوهات الدفاع الجوي، والفضاء الإلكتروني والسبكتروم، والمعلومات الاستخباراتية واللوجستيات.

كما سيختبر التمرين مدى الجاهزية الإسرائيلية والأمريكية المشتركة للتعامل مع مختلف السيناريوهات ذات الصلة، كما وستعزز العلاقات العملياتية بين الجيشين.

وهذا هو التمرين الثاني الذي يجري بالتعاون مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي في عام 2023، بعد مناورة "سنديان البازلت" "Juniper Oak".

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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