تل أبيب تعلن انطلاق مناورات Juniper Falcon الإسرائيلية الأمريكية

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، انطلاق مناورات Juniper Falcon لمقرّات القيادة الإسرائيلية والأمريكية.

وقال الجيش إن هذا التمرين يعتبر جزءا من سلسلة المناورات الجارية مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي حيث تم التخطيط لها في إطار برنامج التدريبات لعام 2023.

وسيركز تمرين مقرات القيادة على سيناريوهات الدفاع الجوي، والفضاء الإلكتروني والسبكتروم، والمعلومات الاستخباراتية واللوجستيات.

كما سيختبر التمرين مدى الجاهزية الإسرائيلية والأمريكية المشتركة للتعامل مع مختلف السيناريوهات ذات الصلة، كما وستعزز العلاقات العملياتية بين الجيشين.

The Juniper Falcon joint exercise of the IDF and U.S. Central Command (CENTCOM) began today (Sunday)



The exercise is part of a series of exercises conducted with CENTCOM and was planned as part of the IDF’s training program for 2023. pic.twitter.com/rNOJFvBAmK — Israeli Air Force (@IAFsite) February 12, 2023

وهذا هو التمرين الثاني الذي يجري بالتعاون مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي في عام 2023، بعد مناورة "سنديان البازلت" "Juniper Oak".

WATCH: The Juniper Oak 23.2 final video pic.twitter.com/3QFXiPl9sX — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2023

المصدر: وسائل إعلام عبرية