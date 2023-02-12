هدده بسكين.. شرطي يقتل رجلا بالرصاص في مينيسوتا الأمريكية

أعلنت شرطة ولاية مينيسوتا الأمريكية يوم الأحد، أن شرطيا قتل رجلا بالرصاص هدد رجال الأمن بسكين.

ووقع الحادث حوالي الساعة الخامسة مساء السبت في سانت بول.

وقال السيرجنت مايك إرنستر، إن ضباط شرطة مركز سانت بول تلقوا استدعاء للتوجه إلى مبنى سكني بعد بلاغ بشأن قيام رجل يحمل سكينا بتهديد المتواجدين في قاعة مجتمعية، وواجه الضباط الرجل وأمروه بإلقاء السكين.

وأضاف إرنستر أن الرجل تقدم نحو الضباط، ما دفع أحدهم باستخدام صاعق كهربائي، فيما أطلق الآخر أعيرة نارية أصابت الرجل الذي أعلنت وفاته في مكان الحادث، ولم يكشف عن اسمه.

وتم وضع الضباط في إجازة إدارية في انتظار التحقيق من قبل مكتب مينيسوتا للاعتقال الجنائي.

وأكد إرنستر أن الضباط كانوا يحملون كاميرات تصوير سجلت المواجهة.

المصدر: أ ب