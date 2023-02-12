سيناتور أمريكي: ما تم إسقاطه فوق ألاسكا مجرد بالونات

قال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الأجسام الطائرة التي تم اكتشافها وإسقاطها فوق ولاية ألاسكا الأمريكية وكندا، كانت مجرد بالونات.

وقال الزعيم الديمقراطي خلال مقابلة مع قناة ABC تلفزيونية: "هم يعتقدون أنها كانت بالونات، ولكنها أصغر بكثير من الأول".

ورفض الجيش الأمريكي حتى الآن تحديد ما هو بالضبط الذي تم اعتراضه بواسطة الطائرات المقاتلة فوق ألاسكا وكندا، ولمن تعود ملكية هذه الاجسام الطائرة، ولأي غرض تم إطلاقها في الهواء.

وفي وقت سابق، أسقط الأمريكيون منطادا صينيا فوق المحيط الأطلسي، يعتقد أنه كان يؤدي وظيفة تجسسية.

المصدر: ريا نوفوستي