خبير أمريكي: نحن أمام منعطف حاسم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أكد الخبير الجيوسياسي الأمريكي، جورج فريدمان، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستشهد منعطفا حاسما في القريب، على خلفية النقص الحاد في الأسلحة واستنزاف قوات كييف ذخائرها.

وكتب فريدمان في مقال نشرته مجلة Geopolitical Futures: "الضعف الحالي للجيش الأوكراني يرجع إلى حاجته للصواريخ بعيدة المدى، فيما نجاحات روسيا في ساحة المعركة ستؤدي إلى مشاكل جديّة لنظام كييف".

يشار إلى أن متحدث مكتب الرئيس الأوكراني، إيغور جوفكفا، قال يوم أمس إن القوات الأوكرانية لم يعد لديها ذخيرة كافية وعزا النقص الحاد في الذخيرة إلى احتدام المعارك.

وأشار إلى أن كييف بحاجة ماسة إلى الذخيرة والمدفعية بعيدة المدى والدبابات والمقاتلات.

المصدر: نوفوستي