تشير بيانات متوفرة لدى RT إلى أن القوات الأوكرانية خسرت مطلع فبراير الجاري فصيل دبابات في معارك بمقاطعة زابوروجيه.

وحسب البيانات، فإن قوات الفوج التاسع للمهام الخاصة "غيبارد" (الفهد) التابع للحرس الوطني الأوكراني والكتيبة الجبلية الهجومية الـ15 حاولت استطلاع محيط بلدات كامينسكويه وستيبوفويه ولوبكوفويه.

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وتشير البيانات، إلى أن طائرة مسيرة روسية من طراز "أورلان 30" اكتشفت مواقع القوات الأوكرانية، ثم تم قصفها براجمات صواريخ "سميرتش" و"أوراغان إم".

وحسب المعلومات المتوفرة، تراجعت القوات الأوكرانية إلى مواقعها، وخسرت ما لا يقل عن 10 قتلى ونحو 12 جريحا، وفصيل دبابات كامل.

المصدر: RT