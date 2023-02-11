حقوقي أمريكي: واشنطن تسعى لمواجهة ألمانيا بعد روسيا

اعتبر الناشط الأمريكي في حقوق الإنسان، أجامو بركة، أن الولايات المتحدة تسعى عبر الأزمة الأوكرانية إلى مواجهة ألمانيا بعد روسيا، في هدف ثان للحرب التي أشعلتها ضد موسكو في أوكرانيا.

وقال بركة على "تويتر" معلقا على التقرير الذي يشير إلى تورط الولايات المتحدة في تفجير خط أنابيب غاز "السيل الشمالي": "أكدت منذ البداية أنه في الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة مع روسيا، كانت ألمانيا دائما الهدف الثاني".

ووجه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، حائز جائزة بوليتزر، أصابع الاتهام إلى واشنطن بالوقوف وراء تفجير أنابيب "السيل الشمالي 1 و2" للغاز الروسي العابرة إلى ألمانيا في مياه النرويج.

وقال إن "غواصين أمريكيين ألصقوا متفجرات على أنابيب "السيل الشمالي" تحت غطاء مناورات لحلف الناتو فيما قام النرويجيون بتفعيلها في وقت لاحق".

وأوضح أن "طائرة تابعة للبحرية النرويجية أسقطت عوامة "سونار" في 26 سبتمبر الماضي لتفعيل المتفجرات".

المصدر: نوفوستي