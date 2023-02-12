مساعدة وزير الخزانة الأمريكية تبحث في لندن العقوبات ضد روسيا

وصلت إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، المملكة المتحدة لبحث العقوبات ضد روسيا مع المسؤولين البريطانيين.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان السبت: "خلال الزبارة، عقدت روزنبرغ اجتماعات مع مجموعة واسعة من ممثلي القطاع الخاص لبحث القضايا المتعلقة بغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات. كما التقت بممثلي الحكومة البريطانية لمناقشة القضايا التي تهم الجانبان، ويشمل ذلك تنظيم الأصول الرقمية، والشفافية في عمل الشركات، والتهرب من العقوبات، والعقوبات ضد روسيا و"سقف أسعار" النفط الروسي، وقضايا أخرى".

كما أبلغت الوزارة في بيانها أن روزنبرغ ركزت في اجتماعاتها مع الجانب البريطاني على "التحديات الجيوسياسية المشتركة".

المصدر: نوفوستي