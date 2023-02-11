عمدة دونيتسك: قوات كييف قصفت مدرسة في بلدة ألكسندروفكا

أعلن عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، تعرض مدرسة في بلدة ألكسندروفكا في ضواحي مدينة دونيتسك للإصابة بثلاث قذائف أطلقتها قوات كييف.

وكتب كوليمزين على تيليغرام: "تم تسجيل ثلاث إصابات مباشرة في هذا اليوم في مبنى المدرسة في بلدة ألكسندروفكا... قصف ضواحي دونيتسك الجنوبية والغربية لا يتوقف".

وتتبع بلدة ألكسندروفكا إلى منطقة بتروفسكي في ضواحي دونيتسك على بعد كيلومتر واحد من ضاحية مارينكا، التي لا تزال تخضع للقوات الأوكرانية المستمرة بقصف دونيتسك.

وتعاني ألكسندروفكا من شح المياه والكهرباء نتيجة لقصف قوات كييف المستمر لمواقع البنى التحتية المدنية.

المصدر: نوفوستي