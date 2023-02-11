قائد قوات كييف يبحث الوضع في أرتيوموفسك مع رئيس الأركان الأمريكي

أعلن قائد قوات كييف فاليري زالوجني، أنه بحث مع رئيس الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، الوضع في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، التي تواصل القوات الروسية إحكام الطوق عليها.

وكتب زالوجني على "تلغرام" أنه "على الرغم من الضغط المستمر من قبل العدو، نحتفظ بالسيطرة على باخموت ونتخذ خطوات لاستقرار خط الجبهة حول هذه المدينة".

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وأضاف أن "ما يضمن النجاح في ميدان القتال هو الإصابة الفعالة للأهداف، وهذا يتطلب كمية مناسبة من الأسلحة والذخيرة".

وأشار زالوجني إلى أن الوضع متوتر للغاية في مدينتي أوغليدار، وماريينكا على محور دونيتسك.

وشكر قائد القوات الأوكرانية الجانب الأمريكي على تقديم وسائل الدفاع الجوي اللازمة لكييف.

المصدر: نوفوستي