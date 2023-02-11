خبير أمريكي: الجيش الروسي يعتمد أساليب جديدة في القتال تؤدي إلى تصدّع جبهات قوات كييف

أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، تصدّع جبهات قوات كييف مع تقدم الجيش الروسي الذي يعتمد أساليب جديدة في القتال، لم يشهدها العالم من قبل.

وأشار ماكغريغور إلى أن طبيعة القتال في العالم بدأت تتغير بشكل كبير "حيث بدأت الآليات المدرّعة تفقد دورها في أرض المعركة".

وقال: "بدأت تهيمن على ساحة المعركة الاستخبارات وعمليات الاستطلاع والمراقبة التي تفضي إلى توجيه الضربات لأنظمة المدفعية أو الصواريخ أو الأسلحة التقليدية".

وبيّن أن القوات الروسية تستخدم تكتيكات متقدمة قائمة على الضربات الدقيقة والاختراق التدريجي لخطوط لجبهة، ولا تحتاج لاتخاذ قرارات غير مدروسة لتنفيذ المهام القتالية، كما يحدث مع الجيش الأوكراني.

المصدر: Lenta.ru