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زيلينسكي يجدد تعهده بفعل كل شيء لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

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زيلينسكي يجدد تعهده بفعل كل شيء لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
Legion-Media
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بعض قادة الدول يشككون في قرب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وجدد تعهده بفعل كل شيء لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد.

وقال مشاركته في المنتدى الاستثماري الذي نظمه بنك جي بي مورغان الأمريكي: "من بين قادة العالم هناك متشائمون يعتقدون أن أوكرانيا تحتاج إلى عشر سنوات لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي".

ووفقا لزيلينسكي، هناك من أعطى فترات زمنية أطول تمتد لـ 30 و50 عاما، لكن تبقى مهمة الحكومة متمثلة بالعمل لانضمام البلاد للاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة القادمة.

وفي 28 فبراير من العام الماضي، وقع زيلينسكي طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد خلال قمة بروكسل في 23 يونيو على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح. ولبدء المفاوضات، يتوجب على كل دولة تلبية العديد من المتطلبات، من بينها الإصلاحات وتفعيل مكافحة الفساد.

المصدر: ريا نوفوستي

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