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الخارجية الروسية تعلق على تدخل حلف الناتو في الشؤون الاقتصادية لبلدان المحيط المتجمد الشمالي

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الخارجية الروسية تعلق على تدخل حلف الناتو في الشؤون الاقتصادية لبلدان المحيط المتجمد الشمالي
Globallookpress
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أفاد السفير الخاص بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كورتشونوف، بأن تدخل حلف الناتو في شؤون التعاون الاقتصادي بين بلدان المحيط المتجمد الشمالي، ازداد بشكل كبير.

وأضاف كورتشونوف، رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس بلدان المحيط المتجمد الشمالي، لوكالة "تاس" الروسية، "لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء خطاب الغرب الاستفزازي، وتدخل حلف الناتو المتزايد في شؤون المنطقة، وتدخله كتحالف عسكري في المجالات الاقتصادية، والتعاون السلمي بين بلدان المحيط المتجمد الشمالي، الهادف إلى تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة".

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وأشار كورتشونوف، إلى انتشار مصطلحات مثل "الردع" و "المواجهة" و "المجابهة" في الخطاب الغربي، قائلا: "الخطاب الغربي لا يدعو للتفاؤل، ونحن نعتبر القطب الشمالي، منطقة سلام، وتعاون بناء، قائم على انخفاض التوتر السياسي العسكري، بناء على ما أكد عليه وزراء خارجية دول المحيط المتجمد الشمالي، في بيانهم، عقب الاجتماع الوزاري للمجلس الذي عقد في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك في الـ 20 من مايو 2021".

 

المصدر: تاس

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