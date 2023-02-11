 
مباشر

فرق الإنقاذ الروسية تنتشل أكثر من 40 شخصا من تحت الأنقاض في تركيا

أخبار العالم

فرق الإنقاذ الروسية تنتشل أكثر من 40 شخصا من تحت الأنقاض في تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqdb

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية من انتشال أكثر من 40 شخصا من تحت الأنقاض خلال عملية البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وجاء في بيان وزارة الطوارئ: خلال عمل مجموعة قوات الإنقاذ الروسية في تركيا، تم انتشال 44 شخصا من تحت الأنقاض، بينهم خمسة أحياء. وتم انتشال 12 جثة خلال 24 ساعة".

بالإضافة إلى رجال الإنقاذ الروس، هناك 23 فريقا أجنبيا يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس