بعد عملية الدهس بالقدس.. مستوطنون يهينون بن غفير ويسخرون منه (صور + فيديو)

تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، "للإهانة" من قبل مستوطنين في موقع عملية الدهس التي وقعت بالقدس يوم الجمعة وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن بن غفير تفقد موقع الهجوم في مستوطنة راموت بالقدس، وقوبل بصرخات مدوية من قبل عشرات المستوطنين الذين وصلوا إلى مكان الحادث.

وذكرت القناة 13 العبرية أنه رغم تصريحات بن غفير، فضلت وزارة الحرب منع إشعال الأوضاع قبل شهر رمضان.

وفي مكان الحادث قام مستوطنون بإهانة وزير الأمن القومي قائلين إن "أكبر الهجمات حدثت في عهده".

وتواصلت حملة السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن مستوطنون حملة على وزير الأمن القومي بحكومة نتنياهو، بن غفير، بعد دعوته الاستعداد لتنفيذ عملية "السور الواقي 2" بالقدس.

وكتب مستوطن على "تويتر": صورة حصرية لبن غفير وهو ينفذ عملية السور الواقي 2.

المصدر: وسائل إعلام عبرية