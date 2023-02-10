واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين بلغار بدعوى اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مسؤولين بلغاريين حاليين وسابقين، و5 كيانات بدعوى التربح الشخصي وتقويض مؤسسات الدولة الديمقراطية وإدامة الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

وصرّح براين نلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "تدعم بلغاريا حليفتنا في الناتو في كفاحها ضد الفساد المتوطن والنفوذ الروسي اللذين يقوضان المؤسسات الديمقراطية."، بحسب تعبيره.

وأضاف: "الفساد يسلب من الشعب البلغاري مئات الملايين من الدولارات، ويعرقل الاستثمار والنمو الاقتصادي للدولة."

المصدر: أ ب