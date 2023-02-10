واشنطن تنوي التخلص من ترساناتها الكيميائية بحلول الربيع

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، نيّة الولايات المتحدة التخلص من ترساناتها الكيميائية بحلول الربيع القادم.

وقالت جينكينز خلال مؤتمر صحفي: "أريد أن أشير إلى أنه في وقت لاحق من هذا العام، في الربيع، ستكمل الولايات المتحدة تدمير ترسانتها الكيميائية."

هذا وفي ديسمبر الماضي، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أن الولايات المتحدة تتباطأ في عملية تفكيك ترسانتها من الأسلحة الكيميائية.

وكانت مجموعة من الدول في الأمم المتحدة، قد دعت إلى تبنّي مفهوم الأسلحة البيولوجية بسبب الولايات المتحدة.

المصدر: RT