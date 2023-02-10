تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 19875 شخصا

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة الزلازل جنوب البلاد إلى 19 ألفا و875 قتيلا، وعدد الإصابات إلى 79 ألفا و717 شخصا.

وأشارت "آفاد" صباح اليوم الجمعة إلى وقوع 1509 هزات ارتدادية عقب الزلزالين، مؤكدة إجلاء 75 ألفا و780 شخصا من المتضررين من الولايات الـ10 المنكوبة.

وذكرت أن وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، والهلال الأحمر أرسلا 137 ألفا و973 خيمة ومليونا و507 آلاف و494 بطانية إلى مناطق الزلزال، ونصب 97 ألفا و973 خيمة عائلية حتى الآن.

المصدر: الأناضول