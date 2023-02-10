واشنطن تعرب عن استعدادها لبحث معاهدة "ستارت" مع روسيا

أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأسلحة بوني جنكينز، عن استعداد واشنطن للحوار مع موسكو حول معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية شبه المعلّقة بين البلدين.

وقالت جنكينز للصحفيين: "هدفنا توضيح أننا جاهزون للقاء معهم عندما يكونون مستعدين لذلك. من المؤسف أن يربطوا المعاهدة بما يحدث في أوكرانيا"، مشيرة إلى نية الولايات المتحدة إجراء اتصالات مع الجانب الروسي بهذا الصدد.

في وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية أن مطالب واشنطن باستئناف التفتيش المتبادل للمواقع النووية في البلدين في إطار المعاهدة تبدو ساخرة، بالنظر إلى نظام كييف الذي حاول ضرب أهداف استراتيجية في روسيا بمساعدة عسكرية وتقنية ومعلوماتية واضحة من واشنطن.

المصدر: نوفوستي