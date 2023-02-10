كييف: لم نتلق أي عرض للتسوية وفق مبدأ الأرض مقابل السلام

قال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، إن كييف لم تتلق أي مقترح للسلام بمبدأ الأرض مقابل السلام، وأن بلاده "لن تتنازل عن أراضيها التي سيطرت عليها روسيا".

وأضاف بحديث لصحيفة Die Welt الألمانية: "لم نتلق أية عروض سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، تتحدث عن الأرض مقابل السلام".

وتابع: "هذا هراء مطلق، لن يكون هناك سلام إذا فقدنا عشرة أو عشرين أو ثلاثين بالمئة من أراضي البلاد لصالح روسيا. في هذه الحالة، ببساطة الحرب ستستمر. قبول اتفاق كهذا يعني استسلام أوكرانيا وانتصار روسيا في الحرب".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Neue Zürcher Zeitung السويسرية أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عرض في منتصف يناير من هذا العام على كييف وموسكو خطة للتسوية شملت تخلي أوكرانيا عن 20 بالمئة من أراضيها لصالح روسيا مقابل السلام.

من جهته وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ما يشاع بهذا الصدد بأنه "خدعة".

المصدر: نوفوستي