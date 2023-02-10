جنرال بريطاني: أوكرانيا ستخسر عددا من المدن الرئيسية في المستقبل القريب

صرح الجنرال في الجيش البريطاني، روبرت جونز، بأن الجيش الأوكراني قد يخسر قريبا خاركوف وأرتيموفسك (باخموت) وزابوروجيه نتيجة هجوم مفاجئ من قبل القوات الروسية.

ووصف جونز السيطرة على أرتيموفسك وخاركوف بأنه هدف مهم للقوات الروسية.

وشدد على أن القوات المسلحة الروسية يمكن أن تشن هجوما في جنوب أوكرانيا، سيكون هدفه مدينة زابوروجيه.

وأضاف: "هذه هي أسماء المدن التي سنسمعها خلال الأسابيع المقبلة".

وأشار الجنرال إلى أن عددا كبيرا من التكهنات سيظهر في الأسابيع المقبلة.

واختتم جونز حديثه قائلا: "أعتقد أنه يجب أن يكون واضحا لنا جميعا أن هذا سيخالف ما نتوقعه جميعا".

وفي وقت سابق، ذكر مؤلفو المعهد الأمريكي لدراسة الحرب (ISW)، أن الجيش الروسي يمتلك زمام المبادرة في العمليات القتالية داخل منطقة العملية الخاصة ويقوم بهجوم كبير في منطقة دونباس.

المصدر: RT