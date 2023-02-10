مجلس الوزراء الألماني: لا يوجد ما يؤكد استنتاجات هيرش بشأن تفجيرات "السيل الشمالي"

قالت ممثلة مجلس الوزراء الألماني كريستيان هوفمان إن ألمانيا ليس لديها معطيات تؤكد استنتاجات الصحفي الأمريكي سيمور هيرش بشأن تفجيرات خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

وتابعت هوفمان خلال مؤتمر صحفي عقد في برلين الجمعة ردا على سؤال حول مقال هيرش بشأن تفجيرات خطي أنابيب "السيل الشمالي": "أستطيع أن أقول، لعلكم رأيتم أن الولايات المتحدة ودولا أخرى رفضت بشكل واضح هذه الادعاءات، والتي لاحظناها بالطبع نحن أيضا". لكنها، أضافت: أن "جميع الهيئات المعنية تحقق بعناية فائقة في هذا الحادث منذ لحظة وقوعه، بما في ذلك المدعي العام الألماني".

وذكرت ممثلة مجلس الوزراء الألماني: "بدأت الحكومة الألمانية تحقيقاتها في هذه القضية في مرحلة مبكرة، لكن لا توجد معلومات تؤكد بأي شكل من الأشكال الادعاءات الواردة في المقال".

وجددت هوفمان التأكيد على أن الاستنتاجات الواردة في مقال هيرش قد رفضها الجانبان الأمريكي والنرويجي.

وتابعت: " كما قلت، تتعامل الحكومة الفيدرالية مع هذه القضية على مستويات مختلفة".

المصدر: تاس