باكستان: مقتل جنديين وإصابة 3 بانفجار عبوة ناسفة قرب مركبة

انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مركبة أمنية في جنوب غرب باكستان المضطرب اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين في مؤشر على تصاعد العنف في المنطقة.

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع على بعد 300 كيلومتر شرق كويتا عاصمة إقليم بلوشستان. وقال لال خان، المسؤول بالشرطة المحلية، إن القتيلين والجرحى نقلوا إلى المستشفى.

وجهت أصابع الاتهام في الهجمات السابقة إلى الجماعات الانفصالية التي تشن تمردا منذ أمد بعيد ضد الحكومة المركزية في إسلام آباد. وتقول باكستان إنها قمعت التمرد لكن العنف استمر في الإقليم الذي يشترك في حدود طويلة مع إيران وأفغانستان.