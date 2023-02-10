رئيس البرلمان الإيراني يقود بنفسه طائرة مدنية ويتوجه إلى مدينة منكوبة

نشرت وكالة "إرنا" الإيرانية فيديو لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، يظهر فيه وهو يقود بنفسه طائرة ركاب مدنية ويتوجه إلى مدينة خوي المنكوبة جراء الزلزال الذي ضربها مؤخرا.

وحسب الوكالة فإن قاليباف توجه إلى المدينة للإشراف على عمليات إغاثة السكان وتقديم المساعدات لهم.

يذكر أن قاليباف طيار معتمد لقيادة طائرات "ايرباص" وكان لسنوات قائدا للقوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن زلزالا قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب الأسبوع الماضي مدينة خوي، تسبب في أضرار جسيمة بالإضافة إلى خسائر في الأرواح وجرح عدد من المواطنين.

المصدر: "إرنا"