قالت وسائل إعلام أوكرانية إن حالات الابتزاز المالية تتزايد مقابل عدم الالتحاق بصفوف الجيش الأوكراني فضلا عن طلب مبالغ مالية محددة مقابل عدم إرسالهم للقتال في خطوط المواجهة.

وبحسب التقارير والبيانات المنشورة: "مقابل 10-15 ألف غريفنيا (حوالي 270-400 دولار أمريكي) يمكن للجندي أو الرقيب أن يدفعها مقابل عدم إرساله إلى الخطوط الأمامية".

أما مقابل 100000 غريفنيا ما يقرب من 2700 دولار أمريكي، يمكن اعتبار وتسجيل الجندي على أنه يقاتل في الخطوط الأمامية، ولكنه في الواقع يخدم في الخطوط الأمامية الثانية أو الثالثة.

وتلفت تقارير وسائل الإعلام الأوكرانية إلى أن على الجنود في صفوف القوات الأوكرانية أيضا دفع رسوم إجازة (قانونية)، والتي تكلف أكثر من 540 دولارا.

في وقت سابق، مددت سلطات كييف الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لمدة 90 يوما أخرى.

من جهته أشار أندريه ماروتشكو، المسؤول في قوات لوغانسك الشعبية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص حاد في المتخصصين المؤهلين.

المصدر: rg.ru