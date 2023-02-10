مظاهرة مناهضة لنتنياهو في القدس تفجر مواجهة أولى بين بن غفير وشبتاي

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، إسرائيليين اثنين خلال تظاهرة ضد حكومة بنيامين نتنياهو في مدينة القدس.

وخلال التظاهرة نشبت مواجهة علنية هي الأولى بين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، في أعقاب استدعاء بن غفير لقائد الشرطة في منطقة القدس إلى جلسة توبيخ، بادعاء تهاون الأخير مع المتظاهرين.

وشارك المئات في التظاهرة التي نظمت في مدينة القدس قرب منزل نتنياهو، حيث أحرق المتظاهرون إطارات مطاطية خلال التظاهرة، كما أغلقوا مسلك القطار الخفيف قرب شارع يافا، ووقعت اشتباكات بين مناهضي الحكومة ومؤيديها، وجرى إغلاق شارع رقم 1.

وخلال المظاهرة، أصدرت مكتب بن غفير بيانا قال فيه الأخير إنه استدعى قائد الشرطة في منطقة القدس، إثر فقدان الجهاز "السيطرة في العاصمة"، على حد تعبيره، لصالح "مجموعة من الفوضويين".

وأضاف أن "حرق إطارات مطاطية بالقرب من منزل رئيس الحكومة، وإغلاق شارع رقم 1، وقطع مسار القطار الخفيف، هذه كلها حوادث خطيرة للغاية حيث تواجدت قوات الأمن والشرطة".

وادعى أن قوات الأمن "في مكان الحادث تلقت تعليمات صريحة بعدم تطبيق القانون وعدم مواجهة المشاغبين".

وقال البيان إن بن غفير استدعى قائد الشرطة في القدس لـ"جلسة استيضاح، لفهم سبب إعطاء التوجيه بعدم تطبيق القانون الليلة في القدس، وذلك على خلفية المظاهرات العنيفة المتوقعة أمام الكنيست يوم الإثنين المقبل".

من جانبه، أصدر شبتاي بيانا قال فيه إنه يدعم "الشرطة في منطقة القدس وقيادتها وعلى رأسهم قائد المنطقة، دورون ترجمان، لوقوفهم بحزم وممارسة تقديرية حساسة في التعامل مع الاحتجاج وبعد ذلك في أعمال الشغب".

وأضاف البيان أن المفتش العام للشرطة "يأسف لأن استيضاح الأمر يتم بشكل علني أثناء عمل قوات الشرطة في الميدان، وليس من خلال تحقيق ميداني يتم إجراؤه في نهاية النشاط كالمعتاد".

المصدر: عرب 48