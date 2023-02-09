خبراء صينيون: تحقيق هيرش عن تفجير "السيل الشمالي" جدير بالثقة

ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن الخبراء الصينيين يعتبرون أن تقرير الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، عن الاعتداء الإرهابي على أنابيب "السيل الشمالي "، جدير بالثقة.

وذكرت الصحيفة أن هيرش أثبت نفسه كصحفي موثوق به من خلال تحقيقاته الاستقصائية التي كشفت جرائم الجيش الأمريكي في فيتنام والعراق، وأعربت عن قلقها على سلامته بعد نشره هذا التحقيق.

وورد في تقرير هيرش أن العسكريين الأمريكيين ألصقوا عبوات ناسفة بأنابيب "السيل الشمالي" أثناء المناورات العسكرية للناتو صيف 2022، وبعد 3 أشهر فجرها النرويجيون في مياههم.

وذكر هيرش أن "قرار التفجير تبنّاه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد 9 أشهر من المناقشات السريّة في الفريق الأمني بواشنطن".

ونفت الولايات المتحدة ضلوعها في التفجير الذي وقع في سبتمبر الماضي، فيما تتهمها روسيا فيه علنا، نظرا لأنها المستفيد الوحيد من هذه الجريمة، وعلى خلفية تأكيدات وتهديدات أمريكية صريحة بمنع وصول الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر هذه الأنابيب.

المصدر: نوفوستي