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وزير الدفاع البريطاني يستبعد إمداد أوكرانيا بأي مقاتلات في المستقبل القريب

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وزير الدفاع البريطاني يستبعد إمداد أوكرانيا بأي مقاتلات في المستقبل القريب
Globallookpress Alexander Welscherdpa
وزير الدفاع البريطاني بن والاس (صورة أرشيفية)
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صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن بلاده لن تمد كييف بأي طائرات مقاتلة في المستقبل القريب.

جاء ذلك في مقابلة للوزير مع BBC News، حيث قال، تعليقا على دعوات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توريد طائرات مقاتلة من المملكة المتحدة: "أولا، لا بد من الاعتراف بأن ذلك ليس وضعا عاجلا، حينما يأتون إليك ويقولون: لتنظر فيما لديك، ولتعطني هذه الحزمة من الطائرات".

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وكان قد أفيد في وقت سابق أن أحد أعضاء مجلس الوزراء البريطاني كان رد فعله عاطفيا على طلب الرئيس الأوكراني لتزويده بطائرات مقاتلة، حيث نقلت iNews عن السياسي قوله: "ليس لدينا أي طائرات لنرسلها".

وفي مقال على موقع "سكاي نيوز"، تساءلت محررة الأمن والدفاع بالموقع عما إذا كان لدى بريطانيا فعليا ما يمكن أن تقدمه لأوكرانيا من مقاتلات، أو حتى فترة تدريب قصيرة يمكن أن تؤهل الطيارين الأوكرانيين للقتال باستخدام طائرات "الناتو".

ويقوم الرئيس الأوكراني زيلينسكي بجولة إلى أوروبا في محاولة لإقناع الاتحاد الأوروبي بمزيد من الأسلحة لأوكرانيا، على رأسها الطائرات المقاتلة.

المصدر: RT

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