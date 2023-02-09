أنقرة تنتقد قرارا فرنسيا يتضمن اتهامات للدولة العثمانية

انتقد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، القرار الذي صدق عليه مجلس الشيوخ الفرنسي بحق الآشوريين والكلدان والذي يتضمن "اتهامات مجحفة ضد الدولة العثمانية".

وقال بيلغيتش في بيان إن "هذه الاتهامات الخالية من أي أساس قانوني وتاريخي، لا تؤخذ على محمل الجد".

وأكد متحدث الخارجية أن تركيا لا تحتاج إلى أخذ دروس في التاريخ من أي شخص أو جهة، مضيفا: "يجب أن ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي إلى تاريخه بدلاً من إلقاء محاضرات في التاريخ على الآخرين".

المصدر: "الأناضول"