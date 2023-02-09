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السفير الروسي في بيروت: الغرب يمنع لبنان من تزويد الطائرات الروسية بالوقود

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السفير الروسي في بيروت: الغرب يمنع لبنان من تزويد الطائرات الروسية بالوقود
Globallookpress Leonid FaerbergTransport Photo Images
صورة أرشيفية
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صرح السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف بأن الغرب، تحت تهديد العقوبات، يمنع لبنان من تزويد الطائرات الروسية بالوقود.

جاء ذلك في تصريحات لروداكوف لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث تابع السفير أن شركات الخدمات الأرضية للطائرات العاملة في لبنان تتعرض للترهيب من قبل الغرب، وقال: "تحت التهديد بفرض عقوبات، يحظر عليهم، من بين أمور أخرى، تزويد الطائرات الروسية بالوقود".

المصدر: نوفوستي

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