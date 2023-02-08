أوستين وميلي يترأسان الاجتماع التاسع لداعمي أوكرانيا الأسبوع القادم

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزير الدفاع لويد أوستين ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة مارك ميلي سيترأسان اجتماعا جديدا للدول الداعمة عسكريا لأوكرانيا .

ويشار إلى أن الاجتماع "لمجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا" التي تضم نحو 50 دولة، والمعروفة أيضا "بصيغة رامشتاين"، سيكون التاسع من نوعه وسيعقد في بروكسل الأسبوع القادم.

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ومن المتوقع أن يكون من بين المواضيع التي سيناقشها الاجتماع، تزويد أوكرانيا بدبابات القتال الرئيسية والطائرات المقاتلة الحديثة.

ومن المقرر كذلك أن يشارك لويد أوستين خلال زيارته لبروكسل، في اجتماع وزراء الدفاع لحلف الناتو.

المصدر: قناة "سي إن بي سي"