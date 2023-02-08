 
مباشر
عاجل
أ ف ب: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى 8700 شخص وفقا لبيانات رسمية

هذه هي "حال الاتحاد".. زوجة بايدن تطبع "قبلة حارة" على شفاه زوج هاريس! (فيديو)

أخبار العالم

هذه هي
جيل بايدن ودوغ إمهوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upmm

بدأ "خطاب الاتحاد" الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في الكونغرس بقبلة مفاجئة بين السيدة الأولى جيل بايدن ودوغ إمهوف زوج نائبة الرئيس كامالا هاريس.

إقرأ المزيد
سموا لي زعيما عالميا يرغب بأن يضع نفسه محل شي جين بينغ!.. بايدن ينفعل ويصرخ داخل الكونغرس (فيديو)
سموا لي زعيما عالميا يرغب بأن يضع نفسه محل شي جين بينغ!.. بايدن ينفعل ويصرخ داخل الكونغرس (فيديو)

وارتدت جيل فستانا باللون الأرجواني، وأثناء دخولها القاعة للجلوس في المكان المخصص لها، التقت إمهوف الرجل الأول في أمريكا، ورصدت الكاميرات لحظة قيامها بطبع قبلة حارة على شفتيه وسط دهشة الحضور.

وأثار الفيديو حالة من السخرية بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن سبب الحركة الجريئة التي قامت بها سيدة أمريكا الأولى في مناسبة مهمة مثل حالة الاتحاد.

وألقى الرئيس الأمريكي كلمة "خطاب الاتحاد" أمام أعضاء الكونغرس اليوم الأربعاء، وتطرق فيها إلى الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وعدد من المسائل الخارجية على غرار الوضع في أوكرانيا.

وتعرض بايدن لانتقادات شديدة من المشرعين الجمهوريين بخصوص مسألة إسقاط المنطاد الصيني، الأمر الذي دفعه للانفعال خلال خطابه، حيث ظهر عليه الغضب مع تعالي الصرخات المنددة بكيفية تصرفه مع المسألة الحساسة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا.. اليوم الثالث