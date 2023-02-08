هذه هي "حال الاتحاد".. زوجة بايدن تطبع "قبلة حارة" على شفاه زوج هاريس! (فيديو)

بدأ "خطاب الاتحاد" الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في الكونغرس بقبلة مفاجئة بين السيدة الأولى جيل بايدن ودوغ إمهوف زوج نائبة الرئيس كامالا هاريس.

إقرأ المزيد

وارتدت جيل فستانا باللون الأرجواني، وأثناء دخولها القاعة للجلوس في المكان المخصص لها، التقت إمهوف الرجل الأول في أمريكا، ورصدت الكاميرات لحظة قيامها بطبع قبلة حارة على شفتيه وسط دهشة الحضور.

وأثار الفيديو حالة من السخرية بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن سبب الحركة الجريئة التي قامت بها سيدة أمريكا الأولى في مناسبة مهمة مثل حالة الاتحاد.

وألقى الرئيس الأمريكي كلمة "خطاب الاتحاد" أمام أعضاء الكونغرس اليوم الأربعاء، وتطرق فيها إلى الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وعدد من المسائل الخارجية على غرار الوضع في أوكرانيا.

وتعرض بايدن لانتقادات شديدة من المشرعين الجمهوريين بخصوص مسألة إسقاط المنطاد الصيني، الأمر الذي دفعه للانفعال خلال خطابه، حيث ظهر عليه الغضب مع تعالي الصرخات المنددة بكيفية تصرفه مع المسألة الحساسة.

المصدر: RT