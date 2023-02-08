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البحرية الأمريكية تعرض صور حطام المنطاد الصيني الذي أسقطته السبت(صور)

أخبار العالم

البحرية الأمريكية تعرض صور حطام المنطاد الصيني الذي أسقطته السبت(صور)
البحرية الأمريكية
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نشرت البحرية الأمريكية صورا لحطام المنطاد الصيني الذي تم إسقاطه يوم السبت الماضي، قبالة سواحل كارولينا، بعد أن "تسلل" إلى أجواء البلاد منذ عدة أيام.

ووفقا لحساب البحرية الأمريكية على "تويتر": "يقوم بحارة الفريق الثاني المتخصص في التخلص من الذخائر المتفجرة التابع للبحرية الأمريكية، بسحب منطاد مراقبة على ارتفاعات عالية قبالة ساحل ميرتل بيتش في كارولينا الشمالية".

البحرية الأمريكية تعرض صور حطام المنطاد الصيني الذي أسقطته السبت(صور)
البحرية الأمريكية

البحرية الأمريكية تعرض صور حطام المنطاد الصيني الذي أسقطته السبت(صور)
البحرية الأمريكية

البحرية الأمريكية تعرض صور حطام المنطاد الصيني الذي أسقطته السبت(صور)
البحرية الأمريكية

وفي وقت سابق، ادعى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الصين استخدمت جهاز مراقبة لتتبع الأهداف الاستراتيجية.

ورصدت الولايات المتحدة المنطاد نهاية الشهر الماضي، وتم إبلاغ بايدن بذلك، لكن بناء على نصيحة رئيس البنتاغون، لم يسقطوا المنطاد فوق أراضي البلاد، ووصل المنطاد من جزر ألوشيان عبر كندا ثم إلى ولاية مونتانا.

وعلى خلفية الحادث، أرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارته التي كانت مقررة للصين، ورفضت بكين التكهنات التي لا أساس لها من الصحة، موضحة أن الوضع نتج عن قوة قاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية، وأن الجهاز كان مسبارا للأرصاد الجوية انحرف عن مساره.

المصدر: نوفوستي

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