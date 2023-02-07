سفارة سوريا في بيلاروس تدعو الجالية إلى مساعدة متضرري الزلزال

دعت السفارة السورية في بيلاروس، أبناء الجالية السورية في البلاد، إلى مساعدة المتضررين من الزلزال عبر التبرع في مبنى السفارة.

وقالت السفارة: "نظرا للوضع الكارثي الذي تعيشه سوريا جراء الزلزال المدمر وفي إطار خطة التحرك والاستنفار الطارئة التي وضعتها الحكومة لحشد كل الإمكانات لمواجهة تداعيات الزلزال، وتجسيد اللحمة الوطنية، تدعو السفارة في مينسك المواطنين المقيمين في بيلاروس إلى المشاركة والتضامن مع أهلهم في سوريا، ومد يد العون لهم لمواساتهم والتخفيف من معاناتهم، وذلك من خلال المساهمة والمبادرة إلى التبرع في مبنى السفارة في مينسك".

أعلنت وزارة الصحة السورية عن 812 حالة وفاة و 1449 إصابة في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، ريف إدلب، وطرطوس، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال وغرب سوريا.

المصدر: RT