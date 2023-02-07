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أردوغان: نواجه واحدة من أسوأ وأكبر الكوارث العالمية

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أردوغان: نواجه واحدة من أسوأ وأكبر الكوارث العالمية
AP
تركيا
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تواجه واحدة من أسوأ وأكبر الكوارث العالمية، وذلك على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق وأودى بحياة الآلاف.

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وقال أردوغان في كلمة له اليوم الثلاثاء بمركز إدارة عمليات الإنقاذ: "طواقمنا تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الأمر، ووصلت إلينا طواقم من عدة دول للمساعدة في عمليات الإنقاذ".

وأضاف: "متخصصوا الزلازل، يقولون إنه لا مثيل لهذا الزلزال الضخم الذي وقع في تركيا"، منوها: "أذكر جميع مواطنينا بعدم استخدم الطرق في المناطق المتعرضة للزلازل إلا للحالات العاجلة، وعدم إشغال شبكات الإتصالات والإنترنت".

وقال الرئيس التركي إن عدد القتلى ارتفع حتى الآن إلى 3549 قتيل، والأرقام مرشحة للارتفاع، فيما بلغ عدد المصابين 22 ألف و168 شخص، والحصيلة غير نهائية.

وأعلن 10 ولايات جنوبي تركيا مناطق منكوبة، إضافة إلى حالة الطوارئ فيها لمدة 3 أشهر.

وأكد أردوغان على وصول مبادرات للمساعدة من 76 دولة حتى الآن، مشيرا إلى أنه " حتى الآن أرسلنا 54 ألف خيمة و102 ألف فراش ومستلزمات أخرى إلى منطقة الزلزال".

وقال الرئيس التركي: "دولتنا بكافة مؤسساتها وكوادرها بدأت العمل في المناطق المتضررة من الزلزال"، مضيفا: "يعمل حاليا 53 ألف و317 عنصرا في عمليات البحث والإنقاذ والعدد يتزايد من تركيا وخارجها".

المصدر: RT

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