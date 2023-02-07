"نيويورك تايمز": بايدن يدرس ويراجع خطاب حالة الاتحاد لتجنب أي زلات

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدرس ويراجع خطاب حالة الاتحاد، الذي من المفترض أن يلقيه مساء اليوم الثلاثاء، ويتدرب أمام أجهزة العرض لتجنب أي زلات.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن بايدن اجتمع في كامب ديفيد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مع الفريق الذي ساعده في الاستعدادات النهائية للخطاب، وقام بتحديد خطابه عبر ملاحظات تحدد له متى يجب أن يتوقف لالتقاط أنفاسه أو التوقف بين الكلمات.

ووفقا لسبعة مساعدين حاليين وسابقين ساعدوا بايدن في التحضير لخطابه، فإن الاختزال سيساعده في إلقاء خطاب مدته ساعة، يتعين عليه فيه تقديم حجج لإنجازاته التشريعية وحث الجمهوريين والديمقراطيين على العمل معا.

وحسب المعلومات فإن الاستعدادات لخطاب بايدن عن حالة الاتحاد بدأت قبل أسابيع، وكشف العديد من المساعدين أن بايدن طلب كتابة الجمل بشكل واضح، بدون اختصارات، وشرح إنجازاته التشريعية بمصطلحات يمكن للناس أن يفهموها، كما أنه قضى أسابيع في العمل على الخطاب وكتابته، وقراءته مرارا وتكرارا بصوت عال، ويبدو كما لو أن بايدن يقوم بترميز مقطوعة موسيقية أثناء تحضيره للخطاب.

المصدر: "نيويورك تايمز"