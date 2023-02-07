وفاة 3 مهاجرين وفقدان حوالي 20 قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

قال خفر السواحل اليوناني اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم ويخشى أن يكون أكثر من 20 في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين ثان قبالة سواحل البلاد في غضون أيام فقط.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل لوكالة "فرانس برس" إن المرأتين والرجل الذين غرقوا كانوا ضمن مجموعة من 41 شخصا غرق زورقهم بعد اصطدامه بشعاب مرجانية بالقرب من جزيرة ليسبوس، مبينة أنه تم إنقاذ 16 شخصا حتى الآن وسط بحث مستمر عن طريق البر والبحر والجو تعيقه الرياح العاتية.

ولقي أربعة أطفال وامرأة حتفهم يوم الأحد عندما غرق قارب يقل مجموعة أخرى من تركيا قبالة جزيرة ليروس اليونانية. وتمكن خفر السواحل من إنقاذ 41 شخصا، من بينهم ستة أطفال واثنان من البالغين.

ارتفع عدد المهاجرين الذين يحتاجون إلى الإنقاذ في الأسابيع الأخيرة مع محاولة المزيد من الناس الوصول إلى اليونان من الشواطئ التركية على متن قوارب رديئة ومكتظة على الرغم من أمطار الشتاء القاسية.

وفي ديسمبر، توفي طفل يبلغ من العمر شهرين في غرق سفينة قبالة جزيرة ليسبوس.

المصدر: "أ ف ب"