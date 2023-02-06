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مراسلتنا: مقتل 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم "عقبة جبر" بأريحا

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مراسلتنا: مقتل 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم
شبكة "القدس"
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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، عن مقتل 7 فلسطينيين خلال اقتحامه مخيم "عقبة جبر" بأريحا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش والشاباك تمكنت الليلة الماضية في "عقبة جبر" في أريحا من تصفية الخلية التابعة لحركة "حماس" التي نفذت عملية إطلاق النار على مطعم عند مفرق ألموغ.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية أن الجيش اشتبك مع مسلحين فلسطينيين وقتل 2 هما منفذا العملية، و 5 مسلحين آخرين.

المصدر: RT + وكالات

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