نيويورك تايمز: جمع حطام المنطاد الصيني سيستغرق عدة أيام

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، أن جمع حطام المنطاد الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة سوف تستغرق عدة أيام، وبعد ذلك سيتم تسليمه للأجهزة الأمريكية الخاصة لفحصه.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن ممثلي البنتاغون إلى أن عملية تحديد موقع المنطاد بدأت بمشاركة غواصين من البحرية الأمريكية بعد وقت قصير من سقوط الحطام في الماء. وبعد جمع الأجزاء، سيتم نقلها إلى الأجهزة الأمنية الخاصة ووكالة الاستخبارات.

وأسقط الجيش الاميركي منطادا صينيا يوم السبت بالقرب من ساحل ساوث كارولينا بناء على تعليمات من الرئيس جو بايدن.

المصدر: تاس