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بوليانسكي: موسكو تساعد أوكرانيا على التحرر من النازية الجديدة

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بوليانسكي: موسكو تساعد أوكرانيا على التحرر من النازية الجديدة
RT
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قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن روسيا تساعد أوكرانيا على التحرر من احتلال النازيين الجدد  الذين ترعاهم الولايات المتحدة.

ورد الدبلوماسي يوم الأحد عبر تويتر على دعوة السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول لوقف العملية العسكرية الخاصة و"إنقاذ روسيا". قائلا: هذا بالضبط ما نقوم به ــــــ إنقاذ روسيا من الولايات المتحدة و"العالم الحر".

وأضاف بوليانسكي: "نحن نساعد أوكرانيا على تحرير نفسها ممن احتلوها من النازيين الجدد الذين ترعاهم الولايات المتحدة". وتابع: ما يفعله بلدك مثيرا للاشمئزاز وستكون له عواقب. إذا كانت لديك القدرة على التأثير، انقذ الولايات المتحدة قبل فوات الأوان".

ووصف بوليانسكي تصريحات ماكفول حول وضع الاتحاد الروسي على الساحة الدولية بأنها صورة مشوهة للواقع.

المصدر: تاس

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