أعلن المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور أن قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، كشف للقادة العسكريين خلال زيارته للولايات المتحدة، عن عدد قتلى كييف منذ بداية النزاع.

وقال ماكغريغور على "يوتيوب": "عندما كان زالوجني في الولايات المتحدة، التقى بوزير الدفاع لويد أوستن و برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي.

وبحسب المصادر، فإن زالوجني أخبرالمسؤولين الأمريكيين أن أوكرانيا فقدت نحو 257 ألف شخص منذ بدء (الأعمال القتالية)."

وفي وقت سابق، قال ماكغريغور إنه بسبب نقص موارد التعبئة، تعين على كييف اتخاذ تدابير طارئة وتجنيد المراهقين الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما والأشخاص العاجزين، في صفوف الجيش.

وفي الوقت نفسه، أعرب ماكغريغور عن تقديره الكبير لقدرات أأفراد الجيش الروسي والنهج المسؤول عندهم خلال أداء المهام القتالية.

المصدر: نوفوستي