"بسبب المنطاد".. وزير النقل الأمريكي يقترح فرض عقوبات على الصين

أعلن وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجج، أن واشنطن قد تفرض عقوبات على بكين بسبب المنطاد الصيني، معتبرا أن بلاده أوضحت أن ما جرى هو انتهاك غير مقبول للسيادة الأمريكية.

وقال الوزير بوتيجج في لقاء على قناة CNN: "أعتقد أنه يمكنكم توقع أن تكون أي تطورات أخرى في هذا الجانب، مناسبة للرد على ما حدث ".وذلك في معرض ردّه على سؤال المضيف حول ماهية العواقب وحول ما إذا كانت ستُفرض عقوبات على الحكومة الصينية.

يُشار إلى أنه بأوامر من الرئيس جو بايدن، أسقط الجيش الأمريكي منطادا صينيا قبالة سواحل كارولينا الجنوبية يوم أمس السبت.

بدوره، أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، يوم الخميس الفائت، إن السلطات الأمريكية رصدت "بالون استطلاع" فوق الجزء القاري من البلاد.

وبحسب قوله، كان ارتفاع المنطاد أعلى بكثير من المعايير القياسية الخاصة بالسفر الجوّي التجاري، ولم يشكل خطرا على الناس المتواجدين على الأرض.

أما الخارجية الصينية فقد أكدت في وقت سابق، أن هذا منطاد صيني "والغرض منه ذو طبيعة مدنية، والمسبار الذي يحمله على وجه الخصوص يستخدم لأبحاث الأرصاد الجوية".

وقال: "بسبب الرياح الغربية القوية، فقد البالون التحكم وانحرف عن مساره المحدّد".

المصدر: تاس