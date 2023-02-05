شولتس: ألمانيا تحتاج إلى 6 ملايين وظيفة إضافية بحلول عام 2030

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة Bild am Sonntag، بأن ألمانيا تحتاج إلى 6 ملايين وظيفة إضافية بحلول عام 2030.

وقال شولتس: "بحلول عام 2030، نحتاج إلى 6 ملايين وظيفة إضافية في سوق العمل الألماني"، مضيفا أنه يجب اتخاذ مجموعة كاملة من الإجراءات لتحقيق ذلك، وشدد المستشار الألماني على أن "هذا لن يكون كافيا، فهناك حاجة أيضا لمتخصصين من دول غير أوروبية"، وفي هذا الصدد، حسب قوله، تعمل سلطات البلاد على تطوير "أحدث التشريعات في مجال الهجرة".

وأكد شولتس: "سنعتمد القوانين اللازمة قبل نهاية هذا العام"، معربا عن ثقته في أن عدد العاملين في ألمانيا سيزداد ومعه معدل نمو الاقتصاد الألماني.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح المستشار أنه منذ هذا الأسبوع، سيكون للحكومة الألمانية، مفوض الهجرة يواكيم ستامب.

وفي إشارة إلى الأزمة الاقتصادية الحالية التي سببتها الأحداث في أوكرانيا، قال شولتس، إن ألمانيا تتعامل معها "بشكل أفضل بكثير مما يعتقده الكثيرون".

وأضاف: "اتخذت الحكومة الفيدرالية موقفا حازما ضد الأزمة الوشيكة ومنعتها"، معربا عن ثقته في أن البلاد ستخرج من الأزمة بكرامة وتصبح أقوى.

ووفقا لشولتس، سيتم تسهيل ذلك إلى حد كبير من خلال الانتقال إلى استخدام مصادر الطاقة البديلة، ولا سيما تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتفاقمت أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي في أوائل يوليو 2022، عندما ظهرت الانقطاعات الأولى لإمدادات الغاز من روسيا.

بعد ذلك، دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي، إلى الاستعداد لوقف كامل للإمدادات من روسيا، ووضع خطة لخفض طوعي في استهلاك الغاز من قبل دول الاتحاد بنسبة 15%، في الفترة من 1 أغسطس 2022، إلى 31 مارس 2023.

المصدر: تاس