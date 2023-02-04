الاستخباراتي الأمريكي المتقاعد ريتر: واشنطن تتحضر لهزيمة زيلينسكي!

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إدراك القيادة الأمريكية لحتمية هزيمة أوكرانيا، مشيرا إلى أنها "قد بدأت بالفعل الاستعدادات لمثل هذا السيناريو في الداخل."

ولفت ريتر في مقابلة مع قناة Dialogue Works على "يوتيوب"، إلى أن الروس حاليا بصدد بناء قبضة صدمة قوية لا تستطيع أوكرانيا الوقوف ضدها <…> في الوقت الحالي نواجه مشكلة خطيرة. كيف يمكن الاستمرار في إرسال معدات عسكرية إلى القوات المسلحة لأوكرانيا، مع العلم أن انتصارهم مستحيل؟ يدرك الجميع بالفعل أن هزيمة أوكرانيا أمر لا مفر منه".

وبحسب قوله، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرك أنه في أعقاب هزيمة الجيش الأوكراني، سيتعيّن على إدارته الإجابة عن السؤال الصعب للغاية حول "كيفية انتصار روسيا في هذا النزاع."

وخلص الاستخباراتي المتقاعد إلى القول "إنهم يريدون التأكد من أنه عندما يحين ذلك الوقت، سيقولون "لقد بذلنا قصارى جهدنا، وقدمنا ​​لأوكرانيا كل ما طلبوه، بما في ذلك الدبابات ".

المصدر: نوفوستي