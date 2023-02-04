باريس تشرح سبب مكالمات ماكرون لبوتين!

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجاندر بأن الناتو لا يحارب روسيا، وأن إمدادات الأسلحة لكييف "التي تدافع بها عن نفسها" تتماشى مع المادة 51 للميثاق الأممي.

إقرأ المزيد

وقالت في حديث لقناة "RTVI"، اليوم السبت: "لا نحارب روسيا. ولا يحارب الناتو روسيا. ولا يحارب أحد من حلفائنا الأوروبيين والأمريكيين روسيا أيضا. أما إمداد الأسلحة للدولة التي تدافع عن نفسها فإنه أمر منصوص عليه في المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة ولا يعد مشاركة في الأعمال القتالية".

وفي تعليقها على احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أضافت ليجاندر أن "هذه المسألة لا تدخل ضمن جدول الأعمال اليوم".

كما تحدثت الدبلوماسية الفرنسية عن الاتصالات المستمرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، مشددة على أن باريس تريد إبقاء "قناة اتصال مفتوحة" مع موسكو.

وقالت: "نعرف بشكل جيد أن هذه المكالمات (ماكرون لبوتين) لم تسمح لنا بتلقي الإجابات التي نرغب فيها. ولكن من المهم أننا نبقي قناة الاتصال هذه مفتوحة، كما من المهم أن نحاول تحريك بعض المسائل التي يطرحها الأوكرانيون".

المصدر: نوفوستي