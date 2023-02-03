الولايات المتحدة تدرج موظفي شركة المسيرات الإيرانية في قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض الولايات المتحدة عقوبات على كبار موظفي شركة "بارافار بارس" الإيرانية المصنعة للطائرات المسيرة.

وشملت العقوبات الجديدة ثمانية من أعضاء مجلس إدارة الشركة المصنعة للطائرات المسيرة الإيرانية. في حين أن أحد موظفي الشركة كان مدرجا في السابق في قائمة العقوبات الأمريكية.

بالإضافة لذلك، تم فرض عقوبات على سفينتين إيرانيتين.

وتنطوي هذه العقوبات على تجميد الأصول في الولايات المتحدة، فضلا عن حظر ممارسة المواطنين أو الشركات الأمريكية أعمال تجارية مع هؤلاء الأشخاص.

في وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن تأثير حزمة العقوبات الجديدة (العاشرة) التي يتم إعدادها ضد روسيا. وفقا لها: نحن نتحدث عن 10 مليارات يورو.

المصدر: FNA