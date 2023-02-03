مرتزق أمريكي من قدامى المارينز يلقى حتفه في أوكرانيا

أعلن مراسل قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن مقتل المرتزق الأمريكي وجندي المارينز السابق، بيت ريد، الذي كان يقاتل إلى جانب قوات كييف في أوكرانيا.

وكتب مراسل القناة على "تويتر": "قتل المتطوع الأمريكي والمارينز السابق بيت ريد أمس في أوكرانيا".

وفي بداية نوفمبر الماضي، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن أكثر من 8 آلاف مرتزق من أكثر من 60 دولة وصلوا إلى أوكرانيا، وأكبر المجموعات القادمة كانت من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا، على الرغم من حقيقة ذلك في كثير من الدول، يحظر الارتزاق في البلدان بموجب القانون ويحاكم باعتباره جريمة جنائية، وتم بالفعل القضاء على أكثر من 3 آلاف مقاتل أجنبي في ذلك الوقت، وعاد ما يقدّر بنفس العدد إلى ديارهم.

ووفقا لتقديرات وسائل الإعلام الغربية، اعتبارا من يناير، يعمل ما بين ألف و3 آلاف مرتزق أجنبي رفقة القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي