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بريغوجين لزيلينسكي: "تابع القتال لأنك ستظهر جبانا وغير محترم إذا انسحبت من أرتيوموفسك"

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بريغوجين لزيلينسكي:
Globallookpress
رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
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حث يفغيني بريغوجين، مؤسس "فاغنر" في بيان له، رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، على عدم سحب قواته من أرتيوموفسك، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "جبانة" بالنسبة لكييف.

وكتب بريغوجين في قناة مكتبه الصحفي على "تيلغرام": "عزيزي فلاديمير الكسندروفيتش، هناك الكثير ممن يطلبون منك سحب القوات من باخموت (أرتيوموفسك)، لا تفعل ذلك. أرتيوموفسك هي  بمثابة الحدث الرئيسي لهذه الحرب".

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واضاف مخاطبا زيلينسكي: "يجب أن نتابع القتال. سوف تظهر جبانا في هذه الحالة. كما أنك ستكون غير محترم حينها."

وبحسبما ذكرته "إيكونوميست" في وقت سابق، فإن العديد من القادة الأوكرانيين يعتقد أن أرتيوموفسك لا تستحق تلك الخسائر الفادحة في القوات خلال الدفاع عن المدينة.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة تنصح أوكرانيا بالتضحية بأرتيوموفسك من أجل البدء في الاستعدادات لشن هجوم في جنوبي البلاد.

من جهته، ذكر زيلينسكي أن "القوات الأوكرانية لن تسلم أرتيوموفسك". معتبرا أن الشعب الأوكراني لن يغفر لزيلينسكي في حال تسليم أرتيوموفسك، وقال: "قاوموا، قاتلوا حتى النهاية".

المصدر: نوفوستي

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