ترامب: على واشنطن خفض إمدادات الأسلحة لأوكرانيا وبدء المفاوضات

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يجب على واشنطن التفاوض على تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا واتخاذ نهج معتدل تجاه مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف.

وأضاف ترامب في حوار مع المذيع الأمريكي، هيو هيويت، نشره الأخير على موقعه الإلكتروني: "أعتقد أن على الولايات المتحدة أن تتفاوض من أجل السلام بين هذين البلدين (روسيا وأوكرانيا)، لا أعتقد أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تضخ الكثير من (الأسلحة). نحن بحاجة إلى التفاوض على السلام".

وعن موقفه من إمداد الولايات المتحدة لكييف بالأسلحة، وإمكانية وقفها، قال ترامب إنه يود أن يكون القتال بين روسيا وأوكرانيا "المرة الأخيرة"، مشددا على أن "هذا يجب أن يتوقف على الفور، ومن الضروري إبرام اتفاق سلام".

وقال الرئيس الأمريكي السابق إنه يجب على حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين "بذل المزيد من الجهد، لأن أوروبا لا تقوم إلا بجزء صغير مما تفعله الولايات المتحدة".

وأكد ترامب أن "هذا (الصراع) سيئ للجميع، لكنه يؤثر على أوروبا أكثر بكثير من بلدنا".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه من الممكن تسوية الصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، "باتفاق" وليس "بإرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف".

المصدر: تاس