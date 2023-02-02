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السفارة الأمريكية لدى الرياض تزف "خبرا سارا" للسعوديين

أخبار العالم

السفارة الأمريكية لدى الرياض تزف
AFP
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أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض عن توسيع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية.



وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت السفارة الأمريكية: "خبر سار للمواطنين السعوديين..يسرنا أن نعلن عن توسيع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية ليشمل بعض المتقدمين الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما أو أكثر أو 17 عاما أو أقل".

المصدر: RT

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