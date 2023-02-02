السفارة الأمريكية لدى الرياض تزف "خبرا سارا" للسعوديين

خبر سار للمواطنين السعوديين:

يسرنا أن نعلن عن توسيع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية ليشمل بعض المتقدمين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر أو 17 عامًا أو أقل. لمزيد من المعلومات حول أهلية الحصول على الإعفاء: https://t.co/v3Rl2BJT6Bpic.twitter.com/kBtWjPYe9Z