السفارة الأمريكية لدى الرياض تزف "خبرا سارا" للسعوديين
AFP
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أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض عن توسيع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية.
وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت السفارة الأمريكية: "خبر سار للمواطنين السعوديين..يسرنا أن نعلن عن توسيع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية ليشمل بعض المتقدمين الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما أو أكثر أو 17 عاما أو أقل".
خبر سار للمواطنين السعوديين:— U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) February 2, 2023
يسرنا أن نعلن عن توسيع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية ليشمل بعض المتقدمين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر أو 17 عامًا أو أقل. لمزيد من المعلومات حول أهلية الحصول على الإعفاء: https://t.co/v3Rl2BJT6Bpic.twitter.com/kBtWjPYe9Z
المصدر: RT